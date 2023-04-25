رئيسا الجزائر وموريتانيا عازمان على تعزيز علاقات التعاون

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة العمل مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتجسيد طموحهما المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة.

وكشفت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن رئيس موريتانيا، استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نواكشوط بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وأفاد ذات المصدر بأن عطاف، سلّم إلى الرئيس الموريتاني رسالة خطية من الرئيس تبون، كما نقل إليه تحياته الحارة وعزمه على مواصلة العمل معه لتجسيد طموحهما المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون.

كما أشار أن المقابلة وفرت فرصة لاستعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الغزواني إلى الجزائر شهر ديسمبر 2021 والتي دشنت حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية-الموريتانية.

وثمن الطرفان الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وما أفضت إليه الدورة الــ19 للجنة المشتركة الكبرى من نتائج تفتح آفاقا واعدة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تقوم على مشاريع اقتصادية مهمة على غرار مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات، ومباشرة عملية فتح بنك جزائري بنواكشوط، وإقامة معرض دائم للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، واستغلال حصص الصيد البحري المتاحة من طرف موريتانيا للجزائر.

كما تم التأكيد على تمسك قائدي البلدين بتقاليد الدعم المتبادل والتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك، وذلك على ضوء قناعتهما الراسخة أن التوترات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينجر عنها من تحديات تفرض تبني مقاربات مشتركة تستنير أكثر من أي وقت مضى بمبدأ وحدة المصير.