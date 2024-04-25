إصابة شخص بحروق إثر انهيار جزئي بعقار جراء انفجار إسطوانة غاز في الإسكندرية

أصيب مواطن، بحروق في اليدين، اليوم الخميس؛ إثر انهيار سقف وسلم عقار "بناء قديم" مكون من 3 طوابق، جراء انفجار أسطوانة غاز بوتاجاز، دون وقوع ضحايا أو تأثير على العقارات المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بانفجار إسطوانة غاز بوتاجاز داخل منزل قديم، كائن أمام سوق الحضرة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم "مأهول بالسكان" وحدث انفجار بإسطوانة غاز بوتاجاز داخل شقة كائنة في الطابق الثاني.

ووفقًا لبيان أمني، تم إخلاء العقار من السكان، خشية انهياره بالكامل، بعد فصل التيار الكهربائي وقطع المرافق عنه، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.