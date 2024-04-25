أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 462 ألفا و980 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 462 ألفا و980 جنديا، بينهم 1040 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7255 دبابة، منها دبابة 13 دبابة أمس الأربعاء، و13 ألفا و942 مركبة قتالية مدرعة و11 ألفا و836 أنظمة مدفعية و1049 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و772 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 348 طائرة، و325 مروحية، و9449 طائرة مسيرة، و2118 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15 ألفا و949 من المركبات وخزانات الوقود، و1946 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.