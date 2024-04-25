حزب الله يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية مختلفة

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عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه مستوطنة "شوميرا" ومستوطنة "مرغليوت"، وقاعدة عين زيتيم التابعة للجيش الإسرائيلي برشقات صاروخية مكثفة.

ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف "المقاومة الإسلامية مستوطنة شوميرا ومستوطنة مرغليوت، وقاعدة عين زيتيم التابعة للجيش الإسرائيلي برمايات صاروخية ردا على الاعتداءات التي طالت المدنيين اللبنانيين".

ووثق مقطع الفيديو العديد من الرمايات الصاروخية ضد أهداف إسرائيلية في مواقع مختلفة.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق، عن قصف ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على المناطق الحدودية يوم الأربعاء.

كما نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأربعاء، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في 5 عمليات.