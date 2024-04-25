بوتين يعلن اعتزامه زيارة الصين الشهر المقبل

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يعتزم زيارة الصين في الشهر المقبل ، رغم أنه لم يكشف عن موعد محدد للزيارة.

وأضاف بوتين أمام الاتحاد الروسي لرجال الأعمال ورجال الصناعة: "اعتزم القيام بزيارة في شهر مايو".

ومن المقرر إقامة مراسم تنصيب بوتين لفترة خامسة كرئيس لروسيا في السابع من الشهر المقبل،ولذا فإن الزيارة قد تكون الأولى له للخارج في ولايته الأحدث.

وتعتبر الصين الحليف الأهم لروسيا في غزو الكرملين واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

ومن الناحية الظاهرية، تتخذ الصين موقفا محايدا بشأن الحرب ولكنها لم تشجب موسكو رغم مناشدة الدول الغربية لبكين بدعم أوكرانيا.

ولم تفرض بكين أيضا أي عقوبات على روسيا ،واتسع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بشكل كبير منذ بدء الحرب.

وقام رئيس الدولة وزعيم الحزب الصيني شي جين بينج بزيارة دولة إلى موسكو لعدة أيام في مارس عام 2023.

وأشاد الساسة الروس، وكان آخرهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، بالصين بشكل متكرر باعتبارها شريكاً في الحرب ضد الغرب.

من جهة أخرى ، مازال الساسة الغربيون يحاولون إقناع الصين بممارسة مزيد من النفوذ على القيادة الروسية، ودعوة موسكو لإنهاء الحرب.