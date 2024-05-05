فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يضغط لاستبعاد قطاع الزراعة من النزاعات التجارية مع الصين

بدأ الاتحاد الأوروبي بالضغط على الصين لاستبعاد قطاع الزراعة من سلسلة النزاعات التجارية المتصاعدة، حيث دعا التكتل إلى حماية "القطاع الاستراتيجي" من التوترات التجارية في صناعتي الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أن مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشيكوفسكي، قد قال في مقابلة خلال زيارة لبكين أواخر الشهر الماضي، إنه يعتزم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب جعل قطاع الزراعة ضحية للمشكلات في القطاعات الأخرى، مضيفا أنه أخبر الشركاء الصينيين أنه يتعين على الجميع التعامل مع الزراعة كقطاع يتطلب حماية خاصة.

وصرح المتحدث باسم كوبا- كوجيكا، مجموعة الضغط الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن الصادرات الأوروبية من الأغذية الزراعية إلى الصين مهمة، مضيفا "ستكون هناك مشكلة إذا دفع قطاعنا ثمن النزاعات المتعلقة بالقطاعات الأخرى".

وأشارت المجموعة إلى تجربة أستراليا، حيث تعرضت الصادرات الزراعية الأسترالية إلى الصين، التي كانت في السابق أكبر سوق لهذه المنتجات، لعقوبات بسبب خلافات سياسية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري للصين، لكن التوترات تتصاعد بسبب اتهامات بروكسل لبكين بزيادة الفائض الصناعي لتعزيز النمو الاقتصادي الصيني المخيب للآمال، مما يثير مخاوف من إغراق الأسواق الأوروبية بالمنتجات الصينية.

واعترضت بروكسل أيضا على تزايد الفائض التجاري في السلع الصينية، والذي بلغ 291 مليار يورو في عام 2023، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ حوالي 400 مليار يورو في العام السابق، ولكن أعلى بكثير من مستويات العقد السابق.

وذكر مفوض الزراعة الأوروبي أن الأغذية الزراعية هي أحد المجالات التي حقق فيها الاتحاد الأوروبي فائضا، حيث بلغت قيمة صادرات الكتلة الأوروبية من الأغذية الزراعية إلى الصين 14.6 مليار يورو، بانخفاض حوالي 8 في المائة عن عام 2022، بينما انخفضت الواردات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة إلى 8.3 مليار يورو.

وقال فويتشيكوفسكي أن المسؤولين الصينيين لم يرسلوا أي إشارات بأنهم "سيعاقبون" التجارة الزراعية خلال زيارته، لاسيما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصف في الماضي الإمدادات الغذائية بأنها ضرورية للأمن القومي، ولكن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية إلى الصين لا يزال متراجعا كثيرا عن مستويات 2020 - 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض شحنات اللحوم ومنتجات الألبان، والتي تأثرت بارتفاع تكاليف الطاقة.

وحول الميزان التجاري بين الطرفين، قال مفوض الزراعة الأوروبي إن هناك مجالا للتحسين، مشيرا إلى أن المستهلكين الصينيين ينفقون حوالي 10 يورو لكل فرد سنويا على منتجات الأغذية الزراعية من الاتحاد الأوروبي، وهو نصف إنفاق الأوروبيين الذين يخصصون 20 يورو على السلع الغذائية الزراعية الصينية.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته الأولى لأوروبا منذ خمس سنوات، اليوم، في رحلة ستشمل فرنسا وصربيا والمجر.