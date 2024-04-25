قيادي في فتح: حماس ترغب في الانضمام لمنظمة التحرير لتحافظ على بقائها وقياداتها

قال القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، إن حركة حماس لا تزال مصرّة على الانقسام رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على قطاع غزة وبقي عليه دخول مدينة رفح.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة العربية، مساء الخميس، أن قطاع غزة عاد تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

واعتبر أنه لا جدوى حاليًّا لأي جهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني، متسائلا عن كيف يمكن أن تستطيع أي حكومة يتم التوافق عليها أن تبسط سيطرتها على غزة في ظل وجود الاحتلال.

وأوضح أن إسرائيل لن تخرج بالقوة بعد احتلالها لقطاع غزة وإلا لكانت خرجت قبل ستة أشهر تحت ضربات المقاومة الفلسطينية.

وذكر أن منظمة التحرير تنبأت منذ عام 1974 بأنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وهو أمرٌ يجب أن يقبله الفلسطينيون لأنه لا يمكن القضاء على الاحتلال بالضربة القاضية.

وأفاد بأنه عندما أنشأت حركة حماس في 1987 فشلت كل المفاوضات معها للدخول إلى منظمة التحرير، معتبرا أن حماس ترغب حاليا في الانضمام للمنظمة لتحافظ على قيادتها وبقائها.

وعبر عن الترحيب بأن يكون كل الفلسطينيين تحت مظلة واحدة وتحت قيادة واحدة لكن دون أن يأتي هذا الفصيل من أجل السيطرة والاستحواذ.