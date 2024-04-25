مرشحة المعارضة تتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمقدونيا الشمالية

أعلنت لجنة الانتخابات الحكومية في مقدونيا الشمالية أن جوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، مرشحة حزب المنظمة الثورية الداخلية المقدونية – الحزب الديمقراطي للوحدة المقدونية الوطنية- أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، حققت فوزا واضحا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة، في سكوبي، في وقت متأخر مساء اليوم الأربعاء، إن أستاذة القانون البالغة من العمر 70 عاما حصلت على 8ر39% من الأصوات بعد فرز أوراق الاقتراع في 80% من مراكز الاقتراع.

وأفادت اللجنة بأن الرئيس المنتهية ولايته ستيفو بينداروفسكي، 61 عاما، والذي يحظى بدعم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، جاء في المرتبة الثانية خلف سيليانوفسكا – دافكوفا بنسبة 4ر19٪ من الأصوات.

وجاء وزير الخارجية بوجار عثماني في المركز الثالث بنسبة 3ر14% من الأصوات. وهو ينتمي إلى الحزب الألباني المشارك في الحكم.

وبما أنه من غير المرجح حصول أي مرشح على نسبة 50% على الأقل من الأصوات، من المقرر إجراء جولة إعادة يوم 8 مايو، مع إجراء انتخابات برلمانية في اليوم ذاته.