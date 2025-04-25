التضامن: 27 الف أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بشمال سيناء

تلقّت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا حول جهود وتدخلات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في محافظتي شمال وجنوب سيناء وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء وضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات الحدودية.

وفي محافظة شمال سيناء بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 27340 أسرة حيث استفاد 13293 شخصا من برنامج تكافل و14047 من برنامج كرامة من بينهم 4153 من كبار السن و8571 من ذوي الإعاقة و570 من الأيتام كما بلغ عدد الذكور المستفيدين 6546 مقابل 20794 من الإناث.

أما من حيث المستوى التعليمي فقد بلغ عدد غير القادرين على القراءة والكتابة 10866 مستفيدا و4614 ممن يجيدون القراءة والكتابة و2544 من الملتحقين بفصول محو الأمية و3827 من الحاصلين على تعليم متوسط أو فوق المتوسط و353 من حاملي المؤهلات الجامعية.

وبلغ عدد الحاصلين على التأمين الصحي 28553 مستفيدا بينما يحمل 20277 مستفيدا بطاقات تموين وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة 10310 مستفيدين.

وفي محافظة جنوب سيناء بلغ عدد الأسر المنضمة للبرنامج 3846 أسرة بواقع 1788 مستفيدا من تكافل و2058 من كرامة من بينهم 876 من كبار السن و657 من ذوي الإعاقة و64 من الأيتام وبلغ عدد الذكور المستفيدين 727 والإناث 3119.

وأشار التقرير إلى أن عدد غير القادرين على القراءة والكتابة في جنوب سيناء بلغ 1139 مستفيدا و569 من الذين يجيدون القراءة والكتابة و2544 من الملتحقين بفصول محو الأمية بينما بلغ عدد الحاصلين على مؤهل جامعي 48 مستفيدا.