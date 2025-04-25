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سقط إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فانكوفر وايتكابس (0-2) في ذهاب نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

جاء هدفا وايتكابس في المباراة التي أقيمت مساء الخميس عبر براين وايت برأسية (ق24)، وسيباستيان بيرهالتر (ق84).

ولعب نجوم إنتر ميامي ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، والإسبانيان سرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا في التشكيل الأساسي لكنهم لم يتمكنوا من خلق فرص للتسجيل أمام وايتكابس الذي حصن دفاعه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في فلوريدا، علما بأن الفائز بين إنتر ميامي ووايتكابس، سيواجه المنتصر بنصف نهائي الأخر الذي يجمع بين تيجريس أونال، وكروز أزول المكسيكيين.

كانت مباراة الذهاب بين تيجريس وكروز أزول قد انتهت بالتعادل (1-1).