الخطوط الجوية القطرية تخزن قطع غيار لتخفيف حدة تداعيات أزمة الرسوم الجمركية

أكدت الخطوط الجوية القطرية قدرتها على تحمل صدمات ارتفاع الرسوم الجمركية بفضل مخزونها من قطع غيار الطائرات التي قد يصعب الحصول عليها في ظل أزمة الرسوم الجمركية.

وقال بدر المير الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية إن الشركة كونت مخزونًا كافيًا، وبينما يُرجّح أن يكون هناك تأثير على بضائع الشحن الجوي نتيجة ارتفاع رسوم الاستيراد، "ستستوعب الخطوط الجوية القطرية أي تغييرات وتتكيف معها"، مضيفا أن طلب المسافرين قوي بما يكفي للحفاظ على استقرار أسعار التذاكر.

وأضاف المير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا قلت لكم أن الرسوم لا توثر علينا، سأكون غير أمين معكم.. بالطبع سيكون لها تأثير على سلسلة إمداداتنا، وعلى عمليات الشحن لدينا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات الرئيس التنفيذي تؤكد الوضع الصعب الذي تواجهه شركات الطيران وشركات صناعة الطائرات بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وتعاني شركات الطيران بالفعل من ارتفاع أسعار قطع الغيار، وتواجه شبح فرض رسوم جمركية على الطائرات الجديدة.

في الوقت نفسه، يتراجع الطلب على السفر في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث يتحمل المسافرون الضرر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار المستهلك وتراجع قيمة محافظ الأسهم.