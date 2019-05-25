5 آلاف ريال عقوبة «مخالفى الذوق العام» فى السعودية

تبدأ السلطات السعودية، اليوم السبت، فرض غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال على مخالفى قانون الذوق العام فى المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودى وافق على قانون الذوق العام فى 9 إبريل الماضى، بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وبحسب اللائحة، يقصد بالذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى النظام الأساسى للحكم.

ويؤكد القانون أنه «يجب على كل من يكون فى مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة فى المملكة»، ويشدد على أنه «لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسىء إلى الذوق العام».

ويوقع قانون الذوق العام غرامة مالية على المخالف بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، ويجوز لمن صدر فى حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

وأشارت اللائحة إلى أن الأماكن العامة، هى: المواقع المتاح ارتيادها للعموم ــ مجانا أو بمقابل ــ من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهى، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.