شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تمدد تعليق رحلات «بوينج 737» حتى أغسطس المقبل

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلانيز" تمديد تعليق رحلات طائرات بوينج 737 ماكس لمدة شهر حتى الثالث من أغسطس، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء حوالي 40 أو 45 رحلة يوميا.

وقال متحدث باسم الشركة - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "سنواصل مراقبة العملية التنظيمية ونجري التعديلات اللازمة لعملياتنا وجدولنا الزمني بما يحقق مصلحة عملائنا الذين يسافرون هذا الصيف".

ولم تقدم الشركة سببا لقرار تمديد التعليق، لكن الموعد المستهدف في أغسطس يجعل الشركة متماشية بشكل أكبر مع منافسيها ساوث وست إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز اللتين أوقفتا تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس حتى الخامس عشر والتاسع عشر من أغسطس على الترتيب.

وطائرات بوينج الأكثر مبيعا متوقفة عن الطيران منذ مارس في أعقاب حادثي تحطم لطائرتين قتل فيهما 346 شخصا.

وتشغل "يونايتد إيرلانيز" 14 طائرة من هذا الطراز، وكان من المقرر أن تتسلم 16 طائرة أخرى هذا العام قبل قرار وقف طيرانها.