قالت الفنانة دنيا ماهر، إن بعض الجمل التي جاءت على لسان شخصية «نجلاء» التي أدتها في مسلسل «بـ100 وش»، نجحت وظلت في ذاكرة الجمهور، رغم أنها لم تكن جملا كوميدية، كـ«لا ليا قريب ولا حبيب ولا غريب»، مؤكدة أنها في كل مرة تنجح في أداء شخصية جديدة، يراها الجمهور وجها جديدا.

وأضافت في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على فضائية «مصر الأولى»، اليوم الاثنين: «الجميل في المهنة دي إني الواحد يقدر يتنكر، يعني أنا كل مرة بحب الناس تقول إيه دا هي دي اللي عملت سجن النسا وهي دي اللي عملت فتنة، الناس كل مرة تعاملني وكأني وجه جديد، دا يبان حاجة وحشة، لكن بالعكس أنا شايفها حاجة حلوة جدا».

يُذكر أن مسلسل «بـ100 وش» بطولة آسر ياسين ونيللي كريم ودنيا ماهر محمد عبدالعظيم وسلوى محمد علي وحنان يوسف وعلا رشدي وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري.