نادي بالدرجة الثالثة في ألمانيا يتخذ إجراءات ضد استئناف النشاط الكروي

أرسل نادي هاليشر المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، خطابا عبر محاميه الخاص إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، يذكر فيه أن استئناف الدوري في الظروف الحالية يعد أمرا غير عادلا.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الألماني اجتماعا استئنائيا اليوم الاثنين لمناقشة العديد من الأمور منها استئناف دوري الدرجة الثالثة اعتبارا من يومي السبت والأحد المقبلين، بعد توقف طويل بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وتدرس بعض الأندية، منها هاليشر وماجديبورج وكارل تسايس يينا، اتخاذ إجراءات قانونية، حيث ترغب في تأجيل مباراتها الأولى إلى 11 يونيو المقبل.

ذكرت تلك الأندية أن المختبر الذي اختاره الاتحاد لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد على لاعبيهم تأخر في عمله، وهو ما أسفر عن تأخر العزل الصحي وتقليص فترة التدريبات.

وقال ينز روشنباخ رئيس نادي هاليشر في تصريحات لصحيفة "ميتل دويتشه تسايتونج" :"من خلال المحامي الخاص بنا، أبلغنا الاتحاد الألماني بالأمر ونطالبه بتوفير ظروف متساوية للجميع، وذلك عبر إتاحة 14 يوما على الأقل للتدريبات الجماعية. ننتظر الاستجابة لذلك وبعدها نناقش المزيد من الخطوات عبر لجاننا."

وطبقا لقرار الاستئناف، من المفترض أن يحل فريق هاليشر ضيفا على مونستر يوم الأحد المقبل في مواجهة تشهد صراعا على تفادي الهبوط.

وسافر فريق هاليشر بالفعل إلى مدينة مونستر لإقامة معسكر تدريبي يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوع واحد، وقد بدأ مطلع هذا الأسبوع، ويشكل أول عودة للتدريبات بعد توقف دام شهرين بسبب الوباء العالمي، حيث لم يتمكن الفريق من إجراء التدريبات في ولاية ساكسونيا أنهالت التي يستمر الحظر فيها على التدريبات الجماعية حتى بعد غد الأربعاء.