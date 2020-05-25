خلت جميع شوارع منطقة قطاع خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ من المواطنين، وزوار المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما أُغلقت جميع المحلات والبازارات والكافيهات، به تزمنا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتعد هذه الظاهرة فريدة من نوعها، خاصة أن خليج نعمة يعد من أهم المقاصد السياحية ليس في شرم الشيخ فقط ولكن على مستوى جنوب سيناء، فقد كان يقصده آلاف السائحين يوميًا، وتقام به الحفلات الخاصة بالمحافظة.

وخليج نعمة هو خليج طبيعي ومنطقة سياحية بشرم الشيخ، ويقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، وتعتبر المنطقة المركز الرئيسي لاستقطاب السياح في شرم الشيخ، حيث تتوفر فيها كل ما يلزم السائح من مجمعات وأسواق ومطاعم من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى الكثير من النوادي الليلية وذلك لاستقطاب السائح الأجنبي.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى استغلال الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي خلال جائحة كورونا، في تطوير كل المقاصد السياحية بالمدينة، وعلى رأسها منطقة خليج نعمة، بهدف استحداث مزارات جديدة ومتنوعة بالمدينة للارتقاء بالقطاع السياحي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى تطوير 8 مناطق بخليج نعمة، وإنشاء ممشى سياحي يبدأ من ميدان أفريقيا وحتى متحف الحضارات، بطول 4 كيلو مترات، وسيجرى تزويده بجميع الخدمات الترفيهية مثل كافتريات، ومحلات، ومراكز ألعاب للأطفال، وبحيرات صناعية، ونافورة راقصة، وساحة احتفالات، إضافة إلى تطوير طريق الملك عبدالله بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه.