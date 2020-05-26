مدرب بيرنلي يتوقع نتائج غريبة عند استئناف الدوري

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قال شون دايك مدرب بيرنلي إن لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيحتاجون إلى بعض الوقت لاستعادة إيقاعهم عند استئناف المسابقة وتوقع نتائج غريبة للمباريات بسبب تراجع أداء اللاعبين بدنيا وذهنيا.

وتوقفت كرة القدم الانجليزية في منتصف مارس اذار بسبب جائحة كورونا لكن الأندية تتدرب في مجموعات صغيرة استعدادا لاستئناف محتمل للنشاط في يونيو حزيران.

وأبلغ دايك شبكة سكاي ”تحدث نتائج غريبة عادة في بداية أو نهاية كل موسم حيث تبدأ فرق في الوقوف على قدميها بينما تقاتل أخرى من أجل الخروج بشيء من البطولة.

”تتحدث بعض الفرق عن الحالة الذهنية للاعبيها ورفض البعض فكرة العودة للعب (في خضم الجائحة).

”أعتقد أن هذا الأمر سيتبدد في نهاية المطاف لكننا سنعرف في المباراة الأولى مدى تركيز اللاعبين وقد تحدث نتائج غريبة“.

وستقام المباريات بدون جماهير عند استئناف الموسم ويعتقد دايك أن هذه المسألة ستشكل تحديا إضافيا للاعبين.

وكان بيرنلي في المركز العاشر بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس قبل توقف الموسم.