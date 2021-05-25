لوفتهانزا تعلن تجنب المجال الجوي لبيلاروس حتى إشعار آخر

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تجنب المجال الجوي لبيلاروس حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بعد أن أجبرت السلطات البيلاروسية أمس الأحد طائرة ركاب تابعة لشركة ريان اير على الهبوط في مطار مينسك بدعوى وجود قنبلة على متن الطائرة.

وقالت أكبر شركة طيران ألمانية مساء اليوم الاثنين:" نظرا للوضع الديناميكي الحالي، فإننا سنعلق عملياتنا في المجال الجوي البيلاروسي حتى إشعار آخر".

وأوضحت الشركة أن رحلة الطيران التالية بين فرانكفورت ومينسك مقرر لها بعد غد الأربعاء، وقالت متحدثة إن من المنتظر أنه سيتم البت في هذه الرحلة.