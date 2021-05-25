بلينكن من إسرائيل: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر في القدس والضفة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتخفيف التوتر في القدس والضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة يقوم بها في إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب مني الحضور إلى المنطقة لعدةأسباب، وهى لإظهار التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والبدء في العمل من أجل استقرار أكبر تخفيف التوترات في القدس والضفة الغربية، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وسلطته.

وأضاف أن الرئيس بايدن دعم العملية الدبلوماسية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما أدى إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة خلفت ضحايا سواء كانوا أبناء أو شيوخا أوأصدقاء وكل هؤلاء وراءهم أسر تألمت كثيرا وهي خسارة للجميع سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وهذا التزام شخصي من الرئيس بايدن وهو التزام منذ 50 عاما.

وأشار إلى أنه بحث مع نتنياهو احتياجات إسرائيل الأمنية بالإضافة إلى دعم وتعزيز منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية، كما تطرقت المباحثات إلى المباحثات المتعلقة بشأن مفاوضات فيينا واحتمال العودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، كما ناقشنا سياسات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى مايحدث في قطاع غزة والضفة، قال بلينكن: "نعلم أنه من أجل منع عودة الاعتداءات يجب معالجة عدد من القضايا وستعمل الولايات المتحدة على حشد المساعدات الدولية لغزة والعمل مع شركائنا لضمان أن تصل المساعدات إلى القطاع تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "يجب توسيع الفرص المتاحة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بسرعة وضخ استثمارات من أجل تعزيز بيئة مستقرة يستفيد منها الفلسطينيون والإسرائيليون وأن يتعايشوا بشكل آمن، ونعتقد أن للإسرائيليين والفلسطينيين الحق في منافشة السلام والأمن والتمتع بفرص متساوية في الديمقراطية والسلام ".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أعمال الشغب بين اليهود والعرب داخل إسرائيل، قائلا: "لقد ناقشنا العنف الذي اندلع في إسرائيل، والتئام الجروح يتطلب من جميع الجهات وقادة المجتمع الدولي وغيرهم المطالبة بالتوقف عن هذا والعمل لاستعادة الثقة والأمل بين الطرفين".