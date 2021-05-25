تحرير 71 محضرا خلال حملة للقضاء على التسول في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن لجان مكافحة ظاهرة التسول تواصل عملها بمراكز قنا التسعة في المرور اليومي، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، على الشوارع العامة والميادين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المتسولين، عقب تكرار الشكاوى من انتشارهم.

وأضاف الداودي أن إجمالي محاضر التسول التي جرى تحريرها للمتسولين بلغت 71 محضرًا، مؤكدا أن الحملات ستتواصل للقضاء على هذه الظاهرة الخبيثة التي تسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا الجميلة، مشيدًا بجهود لجان مكافحة التسول التي سرعان ما لاقت استحسان المواطن القنائي.

وتابع أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون كما للتسول علاقة وثيقة بجرائم عديدة منها النشل والتحرش واستغلال الأطفال وتعطيل الطريق والمرافق.

وأوضح أن لجنة مكافحة التسول بمركز نجع حمادي شمال المحافظة، تلقت عددا من البلاغات من سيدات وفتيات بقيام أحد المتسولين بالتحرش بهن، وعلى الفور جرى ظبط المتسول ويدعى عبد النبي حسين السيد هريدي وبرفقته طفلة مجهولة يستخدمها في أعمال التسول، وتم تسليمه لمركز شرطة نجع حمادي.

وكان محافظ قنا قد أصدر قرارا برقم 288 لسنة 2021، يتضمن تشكيل لجنة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ممثلين عن التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل للمرور اليومي على الشوارع؛ لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول.