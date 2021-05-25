الكويت تسجل 7 وفيات و1240 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 300 ألف و 455 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1741.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 145 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1081 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 286 ألفا و 199 حالة.