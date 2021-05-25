الاتحاد الأوروبي يغلق الأجواء أمام الحركة الجوية البيلاروسية بعد تحويل مسار الطائرة

يستعد الاتحاد الأوروبي لإغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية بعد أن تم تحويل رحلة بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي بالقوة إلى مينسك عاصمة بيلاروس.

وفي بيان شاركه باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل على تويتر، وجه الاتحاد المسؤولين بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية لحظر تحليق شركات الطيران البيلاروسية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي ومنع الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي".

كما حث الزعماء الـ27 في الإعلان المشترك الذي تمت الموافقة عليه في قمة في بروكسل مساء الاثنين، جميع شركات الطيران الموجودة في الاتحاد الأوروبي على تجنب التحليق فوق الأراضي البيلاروسية.

وطالبت الدول الأعضاء بالإفراج عن الصحفي المعارض البيلاروسي المحتجز رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابيجا، كما دعت المنظمة الدولية للطيران المدني إلى "التحقيق العاجل" في الحادث.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروسيين متورطين في الهبوط القسري لرحلة طيران "ريان إير" بين أثينا وفيلنيوس أمس الأحد، وهو ما وصفه بعض القادة بأنه "اختطاف قامت به دولة".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية، وفقًا لما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي.