مفتي القدس يحذر من خطورة دعوات جمعيات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من خطورة دعوات جمعيات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى المبارك، والقيام بمزيد من الاقتحامات والاعتداءات.

وقال الشيخ حسين، في تصريح اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "المعركة في القدس مستمرة ولم تنته، كما أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء عليه ما زالت متواصلة"، مؤكدا أن الرباط في المسجد الأقصى وإعماره وشد الرحال إليه في كل الأوقات أمر هام، ويشكل إعمارا للمسجد، وتحديا للاحتلال الإسرائيلي، ودفعا لأذى الجنود والمستوطنين.

في سياق متصل، أكد المفتي العام للقدس أن ما يحدث في حي الشيخ جراح من محاولات تهجير 28 عائلة، تطهير عرقي ومحاولة لفرض واقع جديد، يتم فيه تطويق أحياء البلدة القديمة.

وقال إن هذه المنازل من حق ساكنيها، وهم يمتلكون كل الوثائق والدلائل التي تثبت ملكيتها، لافتا إلى أن محاكم الاحتلال هي ذراع في المشروع الاستعماري، ولن تحكم لصالح الفلسطينيين.