«موديرنا» تسعى للحصول على موافقة أمريكا لتطعيم أصحاب الـ12 عاما ضد كورونا

أصبحت شركة موديرنا للأدوية اليوم الثلاثاء ثاني شركة تطلب الموافقة على إعطاء تطعيمها ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر.

وقد حصلت شركتا فايزر / بيونتيك على الموافقة على استخدام لقاحهما، الذي يستند لنفس التكنولوجيا، لنفس الفئة العمرية مطلع هذا الشهر.

وقالت موديرنا إن اختباراتها أظهرت أن اللقاح حقق نتيجة جيدة.

من جانبه أضاف ستيفان باسيل المدير التنفيذي لموديرنا: "نحن متحمسون لكون لقاح ار تي ايه-1273 فعال بصورة كبيرة لمنع إصابة المراهقين بفيروس كوفيد-19، ومن المبهج أن نرى أن لقاح موديرنا يمكن أن يمنع الاصابة بعدوى سارس- كوف-2".

ويذكر أنه يتم استخدام اللقاحين في أمريكا منذ أشهر، ولكن التوسع في برنامج التطعيم للأشخاص الأصغر سنا سوف يكون خطوة كبيرة في جهود منع انتقال عدوى الفيروس، الذي أودى بحياة الملايين منذ أن تم اكتشافه منذ 18 شهرًا.

ومن أجل تعزيز وضعها، عرضت موديرنا نتائج دراسة شملت 3700 شخص يتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا اللقاح.

وتقول موديرنا إنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة على لقاحها للمراهقين في أمريكا مطلع يونيو المقبل.

ومن المتوقع طرح عرض مماثل أمام الهيئات الطبية المنظمة بالاتحاد الأوروبي.