وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، في أول زيارة له منذ توليه منصبه تحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وذكرت قناة "الحرة"، أن بلينكن، الذي سيظل في المنطقة حتى يوم الخميس المقبل - سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، بهدف تعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وبالتزامن مع مهمة بلينكن، قالت السلطات الإسرائيلية - وفق القناة - إنها ستسمح للوقود والأدوية والمواد الغذائية، المخصصة للقطاع الخاص في غزة بدخول القطاع لأول مرة منذ انتهاء القتال الذي استمر 11 يوما.

وأوضح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان أن هذه التسهيلات مشروطة باستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني.