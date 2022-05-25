 محافظ الشرقية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وتطبق القانون بكل حزم على المخالفين - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وتطبق القانون بكل حزم على المخالفين

فاطمة علي:
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 4:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 4:49 م

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤلي الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي والقسم الهندسي، أزالوا تعديات على الأراضي الزراعية بدون ترخيص خارج الحيز العمراني.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة المخالفات في المهد على نفقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

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