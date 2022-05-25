الرئيس الألماني يطالب بوتين بسحب قواته فورا واحترام سيادة أوكرانيا

طالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالانسحاب "فورا" من أوكرانيا، خلال كلمته أمام مؤتمر يوم الكاثوليك الألمان في شتوتجارت، اليوم الأربعاء.

وخلال مراسم افتتاح المؤتمر، قال شتاينماير، موجها كلامه لبوتين، مساء اليوم: "احترم سيادة أوكرانيا وأوقف أعمال القتال"، مضيفا: "سيد بوتين، أوقف المعاناة والتدمير في أوكرانيا، اسحب قواتك ولا ترفض المحادثات المباشرة والجادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

ورأى أن حرب بوتين لا تؤثر على الناس في أوكرانيا وحدهم، مشيرا إلى أن أسعار الحبوب ارتفعت بشكل حاد على المستوى العالمي، بسبب منع روسيا خروج ملايين أطنان الحبوب من المواني الأوكرانية.

وتابع أن الكثير من المناطق في العالم باتت مهددة بالجوع والموت في الشهور المقبلة ولاسيما في شرق وجنوب افريقيا، وأردف: وذلك لأن تداعيات حرب بوتين تؤثر على دول لم تتعاف بعد من كورونا كما أنها تؤثر على مناطق جفت فيها التربة وبارت بسبب أزمة المناخ.