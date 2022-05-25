أكد مصدران دبلوماسيان غربيان في العاصمة السعودية الرياض، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرجأ جولة كان من المقرر أن يبدأها في وقت لاحق وتشمل عددا من الدول.

وأوضح المصدران، اللذان تحدثا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم كشف هويتهما، أن سبب تأجيل الجولة يعود لارتباطات داخلية تأخذ الكثير من وقت الأمير.

وقال أحد المصدرين إن "الرياض أبلغت العواصم التي كانت ستشملها الجولة بتأجيل الموعد إلى وقت لاحق".

وتوقع المصدر "أن تتم الجولة بعد منتصف شهر يوليو المقبل"، أي بعد انتهاء موسم الحج الذي يبدأ مطلع الشهر نفسه.

وكان مقررا أن يبدأ الأمير جولة تشمل كلا من تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر والجزائر، الأسبوع الجاري؛ لبحث قضايا إقليمية وعالمية وتوقيع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة والاستثمار.

وزار الرياض في وقت سابق عدد من القادة، منهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي.

كما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة في نهاية أبريل في أول زيارة رفيعة المستوى منذ 2017، بعد جهود مكثفة لإصلاح العلاقات التي توترت إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر من عام 2018. وينتظر وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن أواخر شهر يونيو المقبل للملكة.