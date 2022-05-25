رئيس جامعة العريش يشيد بأنشطة طلاب كلية الزراعة في حفل ختامي

نظمت جامعة العريش شمال سيناء، حفل ختامي لأنشطة المنظومة الزراعية، للفرق الدراسية بكلية العلوم الزراعية البيئية ومعرض أنشطة طلاب المنظومة، بحضور الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور عز الدين حسيني جاد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد نجاتي، عميد الكلية، والدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء والسادة مشرفي المنظومات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وشمل الحفل الختامي لأنشطة المنظومات الزراعية للفرق الدراسية الأولي والثانية والثالثة بجميع البرامج (الشعبة العامة - الإنتاج النباتي - الإنتاج الحيواني والثروة السمكية) وذلك من خلال عرض البوسترات والمعشبة النباتية والصور التوضيحية للزيارات الميدانية ونماذج لعينات التربة والبذور والماكيت لمواقع الدراسة.



كما تم إلقاء الضوء علي الزيارة العلمية الميدانية لطلاب الفرقة الثالثة، والتي نقلت الخبرات العلمية والعملية لعدة أماكن منها:

الشركة المصرية الألمانية (مزرعة عامر) بالصالحية، مزرعة القدس بالصالحية، ومفرخ الاستزراع السمكي بالعباسة، ومزرعة سيكم بطريق بلبيس ، من خلال التعليم الذاتي وتبادل الآراء

حيث تم عرض طرق التفريخ والهدف من المفرخ ومراحل تطور المفرخ، كما تم مشاهدة مزارع الإنتاج الحيواني من (الأبقار- الأغنام- الماعز)، ووحدة تصنيع الأعلاف المركزة، والمحلب الآلي، الكمبوست.

وفي الختام أكد الدكتور حسن الدمرداش، في رسالة مختصرة ما بين "الواقع والمأمول" مطالبًا بتحقيق أقصى استفادة للطلاب، وتطبيق جميع التقنيات والطرق العملية الحديثة علي أرض الواقع بمزرعة الكلية وذلك للوصول إلي إنتاجية قضية بأقل التكاليف.