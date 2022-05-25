 وزير الزراعة: إطلاق مشروع استصلاح 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء قريبا - بوابة الشروق
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وزير الزراعة: إطلاق مشروع استصلاح 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء قريبا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:44 م

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة لم يشهد نهضة مماثلة لما يحدث في آخر سبع سنوات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع استصلاح 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء.
وأوضح القصير أنّ مشروع الدلتا الجديدة يعادل 30% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، لافتًا إلى أن موقع المشروع يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة كونه قريبًا من الدلتا ومختلف الموانئ وكذا مناطق صناعية، وشبكة الطرق المتكاملة.
وأشار إلى أنّ المشروع يستخدم أسلوب الزراعات الذكية ودعم الابتكار، كما أنّه يواجه مشكلة التفتت الحيازي.
ولفت إلى أنّ المساحات الصغيرة لا تتيح استخدام الميكنة بشكل كبير كما أن مساحة الفواقد تصل إلى 12%، موضحًا أن المشروع يعتمد على استخدام الذكاء الاصنطاعي لمراقبة المحصول وقياس درجة الرطوبة وكذلك احتياجات النبات.
ونوه بأن الدولة تعمل على استنباط أصناف جديدة ذات جودة كبيرة تراعي الظروف الجوية.

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