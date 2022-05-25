وزيرة الخارجية الأسترالية تتوجه إلى منطقة المحيط الهادئ غدا

من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، لمنطقة المحيط الهادئ، غدا الخميس، في زيارة تتزامن مع وصول عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤشر على نية الحكومة الجديدة تعزيز جهودها الدبلوماسية في المنطقة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وونج سوف تتوجه إلى فيجي للقاء رئيس وزرائها ووزير الخارجية، قبل أن تلقى خطابا في العاصمة سوفا بعد غد الجمعة، وفقا لبيان صادر عن مكتبها.



كما سوف تلتقى وونج مع الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، هنري بونا.



وتأتي زيارة وونج في الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى منطقة المحيط الهادئ غدا الخميس في جولة نادرة تشمل 8 دول، من بينها جزر سليمان وكيريباتي وتوجا وبابوا غينيا الجديدة.



كما سوف يزور وانج فيجي، حيث سوف يستضيف ثاني اجتماع لوزراء خارجية دول الصين-المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية.



وتمثل هاتان الزيارتان للمنطقة أحدث مثال على تنامي المنافسة بين الصين وأستراليا لفرض النفوذ في منطقة المحيط الهادئ، ذات الأهمية للأمن والسياسة الخارجية للدولتين.