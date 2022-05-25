الرئيس الجزائري يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر على مدار 3 أيام، تلبية لدعوة نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

كانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت، في بيان، أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، وبعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين "البلدين الجارين".

يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المشاريع الاستثمارية والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، والتي سمحت للجزائر بأن تكون الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة لإيطاليا في القارة الأفريقية، وفي منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لأرقام وزارة التجارة الجزائرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، بفضل قربهما الجغرافي، أكثر من 8 مليارات دولار عام 2021 المنصرم، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بعام 2020 بمقدار 2 مليار دولار.