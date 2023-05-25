مدرب الزمالك السابق: لابد من رحيل أوسوريو

قال محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق الأبيض، طريقة لعبه غير مناسبة مطلقا لحالة اللاعبين في الوقت الحالي.

وأضاف حلمي في تصريحات تليفزيونية: "أوسوريو قام بإجراء تغيير كلي في طريقة اللعب، واللاعب المصري عندما يحصل على تعليمات مُركبة ومزدوجة فأنه لا يستوعبها جيدًا، حتى أن بعض اللاعبين لا تتحمل الضغط العصبي، والمدرب الكولومبي قام باللعب بأسلوب جديد يحتاج عناصر جيدة من الناحية البدنية".

وتابع: "المهم أن يكون تطبيق اللاعبين لأي طريقة داخل الملعب بشكل سليم، وطريقة أوسوريو تعتمد على "شغل مركب" للاعبين، وأي هجمة تشكل خطورة على الزمالك في الفترات الأخيرة بسبب عدم القدرة على الاستحواذ أو قطع الكرة عن طريق الضغط، لذلك يكون هناك مساحات كبيرة في الخط الخلفي".

وواصل: "لا أفهم إصرار أوسوريو على طريقة لعبه، عندما يتولى أي مدرب المسئولية يبدأ من حيث انتهى الآخرون، لحين فرض أسلوب عمله على الفريق، وبدلا من التراجع عن أفكاره وقناعاته يصر على اللعب بنفس الطريقة".

وأكمل: "لابد أن يأخذ الزمالك قرارًا سريعًا في ملف أوسوريو، خصوصا أنه لازال يسعى لحصد مركز جيد والمنافسة على البطولات القادمة".

وزاد: "حال عدول أوسوريو عن طريقة اللعب وتحقيق نتائج جيدة، يجب أن يبقي في الفريق، لكن حال إصراره على قناعاته يرحل مع البحث عن مدرب آخر".

وأضاف: "ليس معنى نجاح موسيماني مع الأهلي أن يحقق نفس الإنجازات مع الزمالك، معظم الأسماء التي جاءت من الأهلي للزمالك لم تحقق النتائج المرجوة باستثناء باتريس كارتيرون، والذي كان لديه لاعبون مميزون في هذا الوقت".

وأتم: "يجب على إدارة الزمالك سرعة حسم الموقف، من أجل الاستعداد للموسم الجديد وتدعيم الفريق بصفقات تتناسب مع قيمة ومكانة النادي".