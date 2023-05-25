60 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 23 كلية ومعهد بجنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث يؤدى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهدًا بمقر الجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، توفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع تواجد اللجان الطبية في مختلف لجان الامتحانات لمتابعة الحالات المرضية أثناء الامتحانات وتجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات بشأن أسئلة الامتحان، وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة، والبدء في تصحيح ورصد الدرجات عقب الامتحانات مباشرة.

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات ومراعاة ارتفاع درجة حرارة الجو بتوفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها الطلاب والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعوق من سير العملية الامتحانية.