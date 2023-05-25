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القمة العربية تدعم مقررة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 5:10 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 5:10 م

 

قررت القمة العربية، في دورتها الـ32 للقمة التي عُقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، دعم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة (لمجلس حقوق الإنسان) المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتل 1967، ضد الحملات الإسرائيلية التشويهية التي تستهدفها.

وعبر القادة العرب في قرار القمة العربية في ختام أعمالها عن تقديرهم لجهود وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد قرار القمة التضامن مع فرانشيسكا ألبانيز، إزاء حملات التشويه الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن قول الحقيقة في متابعة ووصف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن قمة جده عقدت في 19 مايو الجاري.


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