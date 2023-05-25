ضبط قاتل زوجته بقرية عزبة العرب في كوم أمبو بأسوان

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تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو من القبض على قاتل زوجته بقرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بمصرع ربة منزل على يد زوجها إثر خلافات زوجية بينهما، وذلك بعزبة العرب بقرية العباسية التابعة لدائرة المركز.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية، إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة والقبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.