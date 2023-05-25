 برنامج بدني لـ«رجال سلة الأهلي» قبل مواجهة دوان السنغالي - بوابة الشروق
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برنامج بدني لـ«رجال سلة الأهلي» قبل مواجهة دوان السنغالي

علي البحيري
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 10:39 م

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، الإعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وقام الجهاز الفني بوضع برنامج بدني للاعبين، يتم تنفيذه على هامش المران، في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بعد أن ظهر الفريق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 78-73، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب.


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