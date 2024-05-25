القسام تعلن عن كلمة مرتقبة لمتحدثها العسكري أبو عبيدة خلال ساعات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها ستبث كلمة مرتقبة لمتحدثها العسكري "أبو عبيدة" خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك بحسب بيان للقسام، صدر مساء السبت، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها تواصل لليوم الـ 232 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 634 ضابطا وجنديا وإصابة 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب، فيما مُجمل الإصابات أكثر من 3575 آخرين حسب اعتراف جيش الاحتلال، وما يزيد عن (7270) جريح حسب تقارير المستشفيات الإسرائيلي.

يُضاف إلى ذلك تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، وقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.