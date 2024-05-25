ضياء رشوان: الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات نموذج طرحته مصر وبدأ يجتاح العالم

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات، إنه لا توجد دولة في العالم إلا وتعارض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن بدء الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية دون أي مفاوضات هو نموذج طرحته مصر وبدأ يجتاح العالم.

وأوضح رشوان، أن هناك دولًا اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، في حين أن هناك دولًا أخرى تفكر مثل فرنسا وبريطانيا.

وأشار إلى تحقيق مصر للهدفين وهما وقف تهجير الفلسطينيين والدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل جهود الوساطة المستمرة، مثل تهديدا صريحا لإسرائيل.

ولفت رشوان، إلى أن مصر عملت على الوساطة سعيا لوقف إطلاق النار، لكنها حافظت على مبادئها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما لم يُرضِ إسرائيل.