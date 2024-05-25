بوريل: أوامر العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعلي

علق مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن «أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال».

وأشار إلى أهمية توقف إسرائيل فورًا عن هجومها العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، فضلًا عن إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أهمية إتاحة الفرصة أمام أي هيئة تحقيق مكلفة من قبل الأمم المتحدة للوصول إلى قطاع غزة؛ من أجل التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، بحسب تدوينته.

We take note of the order of the @CIJ_ICJ to #Israel -in the case brought by #SouthAfrica- to:

1️⃣ Immediately halt its military offensive in the Rafah Governorate.



2️⃣ Maintain the Rafah crossing open for humanitarian assistance.

🧵 1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 25, 2024

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.