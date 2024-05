بوريل: أوامر العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعلي

علق مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن «أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال».

وأشار إلى أهمية توقف إسرائيل فورًا عن هجومها العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، فضلًا عن إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أهمية إتاحة الفرصة أمام أي هيئة تحقيق مكلفة من قبل الأمم المتحدة للوصول إلى قطاع غزة؛ من أجل التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، بحسب تدوينته.

We take note of the order of the @CIJ_ICJ to #Israel -in the case brought by #SouthAfrica- to:

1️⃣ Immediately halt its military offensive in the Rafah Governorate.



2️⃣ Maintain the Rafah crossing open for humanitarian assistance.

🧵 1/2