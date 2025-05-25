تفحم تريلا بضائع بعد اشتعال النيران بها أعلى الطريق الإقليمي في العياط

تفحمت تريلا نقل بضائع بعد أن اشتعلت النيران بها أثناء سيرها على الطريق الإقليمي بالقرب من مدينةا لعياط بالجيزة، فيما أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة النيران ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من الأهالي باشتعال النيران في تريلا بضائع متواجده على الطريق الإقليمي.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالخدمات لمكان الحريق والذي تبين أن التريلا مشتعلة بشكل كامل ففرضت القوات الأمنية كردونا حول المنطقة وبدأت في عمليات الإخماد إلى أن تمكنت من السيطرة على النيران بعد أتت على جميع أجزاء التريلا.

وتسبب الحريق في ظهور كثافات مرورية بالطريق وبدأت القوات الأمنية في إزالة مخلفات الحريق لإعادة الطريق لحركته الطبيعية.