المنصورة يطالب بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين

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أعلن نادي المنصورة الرياضي، برئاسة محمد البسيوني، تأييده لإلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين)، أسوة بما حدث في الدوري الممتاز.

وأكد محمد البسيوني أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المسابقة هذا الموسم تستوجب قرارات تحفظ استقرار الأندية وتحمي الكيانات الشعبية من التراجع أو التهديد بالإقصاء.

وقال محمد البسيوني في تصريحات رسمية: "نادي المنصورة يقف بقوة إلى جانب الأندية الشعبية التي تمثل وجدان الجماهير، وعلى رأسها نادي منتخب السويس، ودعم هذه الأندية هو دعم لكرة القدم الحقيقية التي تنتمي للشارع المصري وتعبر عن تطلعات الجماهير".

وأضاف: "الأوضاع المالية والإدارية الصعبة التي تعاني منها معظم الاندية الشعبية تستلزم قرارات عادلة تأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة".

وأشار إلى أن قرار إلغاء الهبوط في هذا التوقيت يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية مستقبل الأندية وعدم تحميلها فوق طاقتها.

وأتم محمد البسيوني تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لتطوير منظومة الكرة في مصر، مع الحفاظ على الأندية التاريخية والجماهيرية التي تُعد العمود الفقري للكرة المصرية".