مصرع 14 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في مدن مختلفة من إقليم "البنجاب" الباكستاني، وذلك في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، حيث شهدت المنطقة هبوب عواصف ترابية وأخرى رعدية وهطول غزير للأمطار على مدار الأيام الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد - هطول أمطار رعدية وهبوب عواصف ثلجية على العاصمة إسلام أباد وإقليم "خيبر بختونخوا" وإقليم "آزاد جامو وكشمير" ومنطقة "بوتوهار"، وبعض مناطق إقليمي "البنجاب" و"بلوشستان" خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الهيئة أيضا إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف في مناطق متفرقة من باكستان في وقت لاحق اليوم، مضيفة أنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية في مدينة "جاكوب"، والتي بلغت 50 درجة مئوية تليها مدينة "سيبي" التي سجلت 49 درجة مئوية.