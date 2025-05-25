ضبط مستودع أسلحة وذخائر في شرقي سوريا

ضبطت قوى الأمن الداخلي السورية مستودعاً يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، يعود لفلول نظام الأسد، وذلك في مدينة موحسن بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت محافظة دير الزور، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن".

وذكرت أن "ذلك يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والمليشيات الإيرانية في المحافظة".

وكانت قوى الأمن الداخلي أطلقت عملية أمنية واسعة ضد مروجي المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.

وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من عناصر فلول النظام المخلوع المتورطين في أنشطة التهريب، إضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة، من بينها عشرات الصواريخ المضادة للدروع كانت معدة للتهريب إلى الأراضي العراقية.