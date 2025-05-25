النائب عبد المنعم إمام لـ«الشروق»: تحالف الطريق الديمقراطي يستعد لخوض الانتخابات على جميع مقاعد الفردي

- وخيارات القوائم لا تزال مفتوحة

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تحالف "الطريق الديمقراطي"، الذي يضم ثلاثة أحزاب سياسية هي العدل والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، البدء فعليًا في اتخاذ خطوات تنفيذية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد إمام لـ"الشروق"، أن لجان الانتخابات داخل الأحزاب الثلاثة بدأت عملها بالفعل لمعرفة المرشحين في كل حزب، ومعرفة الأماكن الشاغرة في الدوائر على مستوى الجمهورية، موضحا أنه سيكون هناك تواصل مع شخصيات مستقلة ذات ثقل مجتمعي وفكري قريب من توجهات التحالف للمشاركة في الدوائر التي لم تُحسم بعد.

وأضاف أن التحالف يستهدف الترشح على كل مقاعد الفردي، ويعمل حاليًا على التنسيق لخطط دعاية انتخابية مشتركة، لافتا إلى أن التحالف ليس انتخابيًا فقط، بل هو تحالف سياسي وانتخابي مستمر، يرتكز على أجندة سياسية موحدة وتوجهات إصلاحية واضحة.

وفيما يتعلق بخوض الانتخابات بنظام القوائم، قال رئيس حزب العدل إن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة، مضيفًا أن التحالف يرحب بانضمام أي قوى ديمقراطية أخرى تتفق مع أهدافه ورؤيته.

وأكد إمام، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري للإعلان رسميًا عن تفاصيل التحالف وخطته للمرحلة المقبلة، بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة.