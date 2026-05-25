شبان يقتحمون مستشفى بالكونغو يعالج مرضى الإيبولا للمطالبة بجثث ذويهم

اقتحم شبان غاضبون مستشفى يعالج مرضى الإيبولا في قلب أحدث تفشٍّ للمرض في شرق الكونغو مساء الأحد، مما أجبر الطاقم الطبي على الإسراع لإجلاء المرضى وسط دوي إطلاق النار في المنطقة.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم الذي استهدف مستشفى مونجبالو العام، لكن الدكتور ريتشارد لوكودو، المدير الطبي للمستشفى، قال لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن المهاجمين طالبوا بتسليمهم جثتين لقريبين لهم.

وأضاف لوكودو عبر الهاتف أن هناك إطلاق نار وكان الأطباء يحاولون إجلاء المرضى والموظفين.

وتابع قائلا: "مستشفى مونجبالو العام في حالة تأهب عام"، ولم تكن لديه أي تفاصيل أخرى عن الاضطرابات الجارية.

وأكد الهجوم- وهو الثالث في غضون أسبوع على مرافق الرعاية الصحية حيث يكافح العاملون الطبيون نقص الموارد لعلاج حالات الإيبولا المشتبه بها - التحديات التي يواجهها هذا التفشي، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ويمكن أن تكون جثث الذين توفوا بسبب الإيبولا معدية للغاية وتؤدي إلى مزيد من الانتشار عندما يقوم الناس بتجهيزها للدفن ويتجمعون في الجنازات.

واستجابةً للتفشي، فرضت السلطات الكونغولية إدارة عملية الدفن الخطيرة للضحايا المشتبه بهم أينما أمكن من قبل السلطات، وهو ما يمكن أن يقابل باحتجاجات من العائلات والأصدقاء، ويوم الجمعة، قالت الحكومة إنه سيجري حظر مجالس العزاء والتجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً في شمال شرق الكونغو في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

ويوم السبت، هاجمت مجموعة من سكان مونجبالو وأضرمت النار في خيمة أقامتها منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية للحالات المشتبه بإصابتها والمؤكدة بالإيبولا.

وكان لوكودو قد ذكر في وقت سابق أنه خلال ذلك الهجوم، غادر 18 شخصا من المشتبه بإصابتهم بالإيبولا المنشأة ولم يعرف مكانهم الآن.

ويوم الخميس، تعرض مركز علاج آخر في بلدة رامبارا للحرق بعد منع أفراد عائلة من استعادة جثة رجل محلي يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا.