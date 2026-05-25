توتنهام يقترب من حسم صفقة روبرتسون

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي توتنهام الإنجليزي من التعاقد مع الدولي الأسكتلندي آندي روبرتسون، لاعب ليفربول السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسط منافسة قوية من يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن توتنهام دخل في مفاوضات متقدمة مع روبرتسون منذ عدة أسابيع، وباتت الصفقة قريبة من الاكتمال.

في المقابل، كثّف يوفنتوس محاولاته للدخول على خط المفاوضات، سعيًا لخطف الصفقة من النادي اللندني، عبر تقديم عرض رسمي لإقناع اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن القرار النهائي يبقى بيد روبرتسون، الذي سيحسم وجهته خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته، وذلك عقب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.