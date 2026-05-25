دياز ورودريجيز على رأس قائمة كولومبيا لكأس العالم 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، القائمة النهائية لفريقه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد عدد من الأسماء البارزة، يتقدمهم لويس دياز نجم بايرن ميونيخ، وخاميس رودريجيز لاعب وسط المنتخب، إلى جانب مجموعة من المحترفين في أبرز الدوريات الأوروبية والعالمية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس (أتلاس)، ألفارو مونتيرو (فيليس سارسفيلد)، دافيد أوسبينا (أتلتيكو ناسيونال).

الدفاع: دافينسون سانشيز (جالاتاسراي)، جون لاكومي (بولونيا)، يري مينا (كالياري)، ويلر ديتا (كروز أزول)، دانيل مونيوز (كريستال بالاس)، سانتياجو أرياس (إنديبندينتي)، يوهان موهيكا (ريال مايوركا)، دايفر ماتشادو (نانت).

الوسط: ريتشارد ريوس (بنفيكا)، جيفيرسون ليرما (كريستال بالاس)، كيفن كاستانو (ريفير بليت)، خوان كاميلو بورتيا (أتلتيكو بارانينسي)، جوستافو بويرتا (راسينج سانتاندير)، جون أرياس (بالميراس)، خورخي كاراسكال (فلامنجو)، خوان كوينتيرو (ريفير بليت)، خاميس رودريجيز (بدون نادي)، خامينتون كامباز (روزاريو سنترال)، كوتشو هيرنانديز (ريال بيتيس)، لويس دياز (بايرن ميونيخ)، لويس سواريز (سبورتنج لشبونة)، كارلوس جوميز (فاسكو دا جاما)، جون كوردوبا (كراسنودار).

ويخوض المنتخب الكولومبي منافسات البطولة ضمن المجموعة الحادية عشرة، إلى جانب منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.