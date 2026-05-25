جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على البقاع ومناطق أخرى في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بدء شن هجمات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى في البلد العربي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وعدة مناطق أخرى في لبنان".

وجاء توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، عقب كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد فيها بتوجيه "ضربات كثيفة وقاسية" ضد الحزب.

وقبل ساعات، قالت "هيئة البث" العبرية الرسمية، إن "الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي خططًا لتوسيع الهجمات في لبنان لكسر المعادلة أمام حزب الله".

وأوضحت أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقيادة المنطقة الشمالية، عرضوا مؤخرا على رئيس الوزراء الخطط الجديدة، والتي من المقرر مناقشتها خلال اجتماع أمني مقرر عقده في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين.