رئيسة المكسيك: لا نرى أي مشكلة في استضافة المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الاثنين، إنها ليس لديها "أي مشكلة" في استضافة بلادها للمنتخب الإيراني في كأس العالم لكرة القدم بعدما تقرر نقل قاعدته التدريبية من الولايات المتحدة إلى المكسيك أثناء البطولة المقررة الشهر المقبل.

وسيظل الفريق يلعب مبارياته في الولايات المتحدة، لكنه تم نقل مقر إقامته إلى تيخوانا بالمكسيك، جنوب سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا للاتحاد الإيراني لكرة القدم.

ويأتي هذا التطور على خلفية الحرب في إيران، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن ممثل الفيفا أبلغها بأن الولايات المتحدة ترفض السماح لفريق كرة القدم الإيراني بقضاء بعض الوقت خارج المباريات على الأراضي الأمريكية.

وقالت شينباوم للصحفيين: "الولايات المتحدة لا تريد أن يبقى المنتخب الإيراني خلال الليل في الولايات المتحدة". وأضافت أن أحد ممثلي الفيفا سأل بعد ذلك: "هل يمكنهم الإقامة في المكسيك؟".

وأضافت: "وقلنا: نعم، لا مشكلة. ليس لدينا مشكلة في ذلك".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني لكرة القدم مبارياته في مدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو، ثم ضد بلجيكا بعد ستة أيام، قبل أن يواجه مصر في 26 يونيو في سياتل.